ماذا يعني نقل فرقة إسرائيلة نفذت عمليات في لبنان إلى غزة؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن إحدى فرقه التي نفذت عمليات في لبنان تستعد لعمل محتمل في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته قناة سكاي نيوز عربية: "بعد تقييم الوضع، بدأت الفرقة 36 الاستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية، وذلك بعد أن أكملت الفرقة عملياتها في لبنان ونشاطا للعمليات في المنطقة الشمالية استمر عدة أشهر".

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كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت اليوم إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعا".

وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى".

وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.

تواصل القصف والعمليات العسكرية

وتأتي التحركات الإسرائيلية للضغط على سكان غزة حيث استنأنف الجيش الإسرائيلي عملياته على نطاق واسع في غزة منذ الثلاثاء الماضي، منتهكا وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير في القطاع المدمّر جراء حرب السابع من أكتوبر 2023.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت اليوم من خطورة مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل "تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان).

وانتقد الخارجية الفلسطينية مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة.