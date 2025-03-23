القوات الأمريكية شنت غارات على مطار وميناء الصليف بالحديدة

شنت مساء يوم السبت، غارات جوية أمريكية استهدفت مطار الحديدة الدولي وميناء الصليف بالحديدة غربي اليمن، ومديرية مجزر بمحافظة مأرب شرق البلاد.



وقصفت المقاتلات الأمريكية قصف مجددا مطار الحديدة، مشيرا إلى أن المطار استهدف 6 مرات.

وأفاد أيضا بأن خمس غارات أمريكية استهدفت مديرية مجزر بمحافظة مأرب شرق اليمن، بالإضافة إلى غارات على ميناء الصليف بالحديدة.

وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد العسكري الأمريكي باليمن ضد الحوثيين، حيث واصلت القوات الأمريكية منذ السبت الماضي شن غارات مكثفة على مواقع الحركة في عدة محافظات يمنية وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة في الجماعة.

واستمرت الضربات الأمريكية على اليمن منذ مساء 15 مارس الجاري، عقب إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره للقوات الأمريكية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحوثيين بعد أن أعلنوا استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب ردا على حظر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد أصدر أوامر بتعزيز الوجود البحري الأمريكي في الشرق الأوسط ونشر حاملة طائرات ثانية هناك في أبريل المقبل.

وجاءت هذه التوجيهات في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي.

وذكرت الوكالة أن "هيغسيث اتخذ قرارا نادرا بتعزيز وجود السفن البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث أمر بنشر حاملتي طائرات هناك الشهر المقبل".

وأشارت إلى أن هذه ستكون المرة الثانية خلال ستة أشهر التي يكون لدى الولايات المتحدة مجموعتان من حاملات الطائرات الهجومية في المنطقة، على الرغم من أن وجود مجموعة واحدة فقط هو المعتاد.