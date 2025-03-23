برد وفيضانات تضرب المملكة المتحدة بعد الاعتدال الربيعي الأكثر دفئا منذ عام 1972

من المتوقع أن تضرب المملكة المتحدة أمطار غزيرة وبرد ورعد بعد أيام من الاعتدال الربيعي الأكثر دفئا منذ أكثر من 50 عاما.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أمطارا غزيرة هطلت في بعض الأماكن بعد ظهر يوم السبت، وقالت الطرق السريعة الوطنية إن أجزاء من الطريق السريع إم 18 في يوركشاير قد أغلقت بينما يعمل المتخصصون على إزالة مياه الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: "هطلت أمطار غزيرة على الأجزاء الشرقية من إنجلترا بعد ظهر اليوم، مع بعض البرد والرعد المختلط".

وتابع أن "هطول الأمطار الغزيرة والرعدية يتواصل في أجزاء من لندن وشرق ميدلاندز، حيث شهدت بعض المناطق هطول أمطار تتراوح بين 10 و15 ملم في أقل من ساعة".

وشهدت المملكة المتحدة أكثر أيام الاعتدال الربيعي دفئا منذ عام 1972 يوم الخميس الماضي حيث وصلت درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية في أجزاء من البلاد.

وقال جوناثان فوتري، الخبير في مكتب الأرصاد الجوية: "بالنسبة لهذا الوقت من العام، من النادر حدوث مثل هذه العواصف الشديدة".

وتابع "يحدث هذا لأنه كان لدينا الكثير من الطقس الدافئ في الآونة الأخيرة ودرجات الحرارة كانت أعلى من المتوسط بشكل ملحوظ بالنسبة لهذا الوقت من العام".

ولا تزال تنبيهات الفيضانات الصادرة عن وكالة البيئة سارية في 20 منطقة من البلاد بما في ذلك هينلي وسالزبوري وهيرتفوردشاير.

وطلب مكتب الأرصاد الجوية من المسافرين "توخي الحذر" حيث "قد تكون هناك بعض الفيضانات المحلية في بعض الأماكن".