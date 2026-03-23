وزير دفاع ألمانيا يرفض نقاشا حول القيادة الجزبية بعد خسائر الانتخابات

رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس الدعوات لإجراء تعديل شامل في قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أعقاب الهزائم الأخيرة في انتخابات الولايات.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية في طوكيو، المحطة الأولى في جولته الآسيوية، قال بستوريوس إنه ليس لديه طموحات لتولي مناصب أخرى. ووصف أداء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات يوم الأحد بأنه سيئ وغير متوقع، لكنه قال إنه لا يعكس جهود فرق الحملات المحلية.

وشدد بستوريوس على أن الحزب والائتلاف الحاكم في ألمانيا لا يحتاجان إلى نقاش داخلي حول الأفراد في هذا الوقت، واصفا مثل هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة. وأشار إلى أن البلاد تواجه حاليا تحديات داخلية ودولية أوسع تتطلب تركيز الحكومة.

وجاء النقاش حول قيادة الحزب بعد الأداء الضعيف للحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات ولاية راينلاند-بفالتس.

واقترحت المشرعة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية ساكسونيا السفلى، دوريس شرودر كوبف، إجراء مراجعة شاملة للقيادة، وذكرت أيضا بستوريوس، الذي يمكن أن يخلف وزير المالية الاتحادي لارس كلينجبايل في منصب نائب المستشار.

ويرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي حاليا كل من كلينجبايل ووزيرة العمل باربل باس.