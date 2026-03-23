هبوط جديد للبورصة الألمانية مع تراجع داكس دون 22 ألف نقطة

واصل مؤشر داكس الرائد في البورصة الألمانية تراجعه مع بداية الأسبوع.

وفي ظل المخاوف من تصاعد الحرب مع إيران، خسر المؤشر 87ر1% ليصل إلى 21 ألفا و961 نقطة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ليتراجع بذلك للمرة الأولى منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل 2025 إلى ما دون مستوى 22 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر "إم داكس" للشركات متوسطة الحجم صباح اليوم بنسبة 2,34% ليصل إلى 27 ألفا و145 نقطة. وانخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" لمنطقة اليورو بنسبة 6ر1%. وفي آسيا، سجلت الأسواق خسائر أكبر عقب إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران.

وكان ترامب قد هدد خلال ليلة السبت/الأحد القيادة الإيرانية بتدمير منشآت الطاقة إذا لم تقم البلاد خلال 48 ساعة بفتح مضيق هرمز بالكامل.

وفي المقابل، هددت طهران بإغلاق المضيق الحيوي لتجارة النفط العالمية بشكل كامل. وفي الآونة الأخيرة، سمحت إيران لبعض السفن التجارية المختارة بالمرور عبر هذا الممر البحري المهم لتجارة النفط.