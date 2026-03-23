إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي شمالي قطاع غزة

اُصيبت فلسطينية، الاثنين، برصاص إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، بإصابة سيدة فلسطينية برصاص إسرائيلي في البطن وذلك في مخيم حلاوة الذي يؤوي نازحين ببلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي حدث آخر، قال شهود عيان للأناضول إن سلاح البحرية الإسرائيلي قصف جسما مجهولا داخل البحر بالقرب من منطقة الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الشهود باشتعال النيران في الجسم المستهدف بينما تصاعدت أعمدة الدخان منه، فيما رجحوا أن يكون المستهدف قاربا فلسطينيا للصيد.

وفي السياق ذاته، أوضح الشهود أن قوات من البحرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل كثيف في عرض البحر بمنطقة السودانية شمالي القطاع.

وفجر الاثنين، قصفت آليات مدفعية مناطق متفرقة من شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويوميا يخرق جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر حتى 18 مارس الجاري عن استشهاد 677 فلسطينيا وإصابة 1813 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وتواصلت بأشكال مختلفة بعدهما، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.