بهلوي يدعو ترامب إلى تجنب استهداف البنية التحتية المدنية في إيران

دعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب استهداف البنية التحتية المدنية في أي تصعيد مع إيران، وذلك عقب إنذار أمريكي مرتبط بـمضيق هرمز.

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، دعا بهلوي ترامب إلى إعادة النظر في نهجه، مؤكدا أن القيادة الإيرانية يجب تفكيكها، لكن البلاد نفسها ينبغي حمايتها.

وكتب: "يجب حماية إيران. يجب تفكيك النظام. إيران ليست الجمهورية الإسلامية.".

وكان ترامب قد هدد، أمس السبت، بـ"محو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

وردت طهران بأنها ستغلق المضيق بالكامل، وهو ممر حيوي لشحنات النفط العالمية، ولن تعيد فتحه إلا بعد إعادة إعمار أي بنى تحتية تتعرض للتدمير.

وأضاف بهلوي: "أطلب من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواصلة استهداف النظام وأجهزته القمعية، مع تجنب المساس بالبنية التحتية المدنية التي سيحتاجها الإيرانيون لإعادة بناء بلادهم."

وكان بهلوي وشخصيات ملكية أخرى في المنفى قد اصطفوا إلى حد كبير إلى جانب ترامب ونتنياهو.

يذكر أن بهلوي، الذي عينه آخر شاه وليا للعهد، يعيش في المنفى في الولايات المتحدة منذ عقود، وينشط سياسيا سعيا للعب دور بارز في مستقبل إيران. وقد أُطيح بوالده خلال الثورة الإيرانية 1979.