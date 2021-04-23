محافظ مطروح: توفير مياه الشرب لسكان جنوب جبل الدكرور بواحة سيوة

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجمعة، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالواحة بئر منطقة الأمهات جنوب جبل الدكرور لتوفير مياه الشرب لأهالي سيوة، والذى تبلغ طاقته الانتاجية ٣٥٠ م٣ ساعة بتكلفة وعلى عمق ٩٥٠م.

وأوضح محافظ مطروح، أن البئر من تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وتم بحث سبل الاستغلال الامثل له مع تنفيذ الخط الناقل من البئر حتى محطة المعالجة بطول ١٣٠٠م، ثم توصيله على شبكة المياه بالواحة لتوفير مياه الشرب لمزيد من المناطق وتحقيق الاستفادة.

وتم إعطاء إشارة بدء ضخ المياه من البئر الى البيوت وذلك بالتنسيق بين مركز ومدينة سيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

كان محافظ مطروح تفقد مستشفى سيوة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمه مع الاستماع لشرح من الدكتور محمد النعناعى مدير الادارة الصحية بسيوة.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير المستشفى ومبنى سكن الاطباء بالمستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تطويرها، وإدخال المرافق لمبنى سكن الأطباء.