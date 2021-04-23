ماكينة القمح تفصل رأس سائق عن جسدة في الدقهلية

لقي شخص مصرعه في الحال بعد انفصال رأسه عن جسده وذلك بعدما جذبته ماكينة "دراس القمح" من ملابسه وسقوطه على سير التشغيل أثناء قيامه بالعمل عليها بقرية "الملعب" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ماكينة دراس القمح بقرية "الملعب" دائرة مركز بلقاس.
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "محمود محمد محمود أبوالوفا" ٦٠ عاما، سائق، ومقيم قرية "السبخاوية" دائرة مركز الستاموني بالعمل على ماكينة دراس القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية "الملعب" ملك المدعو "أحمد عبدالفتاح عبدالرازق عمر" 35 عاما عامل ومقيم قرية "الملعب" جذبت الماكينة ملابسه ما أدى إلى سقوطه على سير التشغيل وحدوث إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المرکزی.
وبمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة واانفصالها عن الجسد وبسؤال شاهدی الواقعة كلا من "مالك الأرض الزراعية ومالك الماكينة" حمادة محمود إسماعيل السيد "٤٥ عاما، عامل، ومقيم قرية "الملعب" ایدا مضمون الفحص وبسؤال كل من شقيق المتوفي "حسني محمد محمود أبوالوفا" ٥٢ عاما، عامل، ومقيم قرية "كفر الشيخ عطية" دائرة مركز شربين، وكريمة المتوفي "عزة محمود محمد محمود" ۲۲ عاما،ربة منزل، ومقيمة قرية "الأحمدية" دائرة مركز شربين أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.
وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إنفصال الرقبة عن الجسم ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٤٣ / ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة بلقاس، وجار إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.