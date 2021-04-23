ماكينة القمح تفصل رأس سائق عن جسدة في الدقهلية

لقي شخص مصرعه في الحال بعد انفصال رأسه عن جسده وذلك بعدما جذبته ماكينة "دراس القمح" من ملابسه وسقوطه على سير التشغيل أثناء قيامه بالعمل عليها بقرية "الملعب" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ماكينة دراس القمح بقرية "الملعب" دائرة مركز بلقاس.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "محمود محمد محمود أبوالوفا" ٦٠ عاما، سائق، ومقيم قرية "السبخاوية" دائرة مركز الستاموني بالعمل على ماكينة دراس القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية "الملعب" ملك المدعو "أحمد عبدالفتاح عبدالرازق عمر" 35 عاما عامل ومقيم قرية "الملعب" جذبت الماكينة ملابسه ما أدى إلى سقوطه على سير التشغيل وحدوث إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المرکزی.

وبمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة واانفصالها عن الجسد وبسؤال شاهدی الواقعة كلا من "مالك الأرض الزراعية ومالك الماكينة" حمادة محمود إسماعيل السيد "٤٥ عاما، عامل، ومقيم قرية "الملعب" ایدا مضمون الفحص وبسؤال كل من شقيق المتوفي "حسني محمد محمود أبوالوفا" ٥٢ عاما، عامل، ومقيم قرية "كفر الشيخ عطية" دائرة مركز شربين، وكريمة المتوفي "عزة محمود محمد محمود" ۲۲ عاما،ربة منزل، ومقيمة قرية "الأحمدية" دائرة مركز شربين أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إنفصال الرقبة عن الجسم ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٤٣ / ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة بلقاس، وجار إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.