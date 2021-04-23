حزب مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «دور المرأة» في مطروح

نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، برئاسة المهندس صالح سلطان الأمين العام، وعضو مجلس الشيوخ، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الحزب في مدينة مرسى مطروح.

تناولت الندوة الحديث عن دور المرأة في المجتمع، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تُعد المرأة بمثابة حجر الزاوية في الأسرة المصرية،حيث أوضح الأمين العام للحزب بالمحافظة، أن أمانة الحزب تنظم سلسلة من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية في مجالات عدة بالتنسيق مع الهيئات المعنية؛ مما يعود بالنفع على المجتمع المحلى.

عقدت الندوة بحضور سحر عيد، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي، وعضو مجلس النواب، ومنى ناصف، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ومحمد سلطان، أمين التقييم والمتابعة والتواصل الاجتماعي.