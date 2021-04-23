فرنسا: النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في مقتل شرطية في هجوم بالسكين

أعلنت نيابة فرساي أن رجلا قتل شرطية بالسكين في مركز شرطة مدينة رامبوييه الواقعة على بعد 60 كلم من العاصمة الفرنسية.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن المشتبه به قد قتل.



وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في "اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية".



وقالت الحكومة الفرنسية في بيان: "رئيس الوزراء ووزير الداخلية سيعبران عن دعمهما لزملاء الضحية ومن خلالهم لمجمل الشرطة الوطنية" وقوات الأمن "التي استُهدفت مرة جديدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وضربت الشرطة طوق أمني منع المارة والصحفيين من الاقتراب من مركز الشرطة. من شرفاتهم، وقف سكان المنطقة السكنية الفاخرة غير التجارية يشاهدون المحققين وهم يعملون.



وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.



وفي وقت لاحق الجمعة، قال مصدر بالشرطة لوكالة رويترز إنه لم يهتف بشعارات إسلامية خلال الهجوم.