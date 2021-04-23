قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها حزينة على الفنانة هيفاء وهبي بسبب أزمتها مع ابنتها، معلقة: «الله يعينها».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب موهبة كبيرة إلا أن وعيها متواضع، ذاكرة أن الفنان تامر حسني من الأشخاص المؤثرين نفسيًا.

وأعربت عن حبها الكبير للفنانة نوال الكويتية، مضيفة أنها تتعلم منها عندما تسمعها، فضلًا عن كونها كريمة ومهذبة ولا تنافق.

وعن انتقاد الفنانة مي العيدان لها، ذكرت أن «العيدان» تجاوزت حد الانتقاد وأصبحت تسيء لها، على الرغم من أنهما لا تجمعهما خلافات ولم ترد سابقًا عن أي انتقاد وجهته لها، متوجهة لها بكلمة: «فكري لخمسة دقائق لما تواجهي رب الكريم هتقوليه إيه».

وأوضحت أنها لا تمانع أن تشارك مغني المهرجانات حمو بيكا أغنية، إلا أنها لا تعرفه في الحقيقة حتى الآن، رافضة التعليق على صورة الفنانة «أحلام» في آخر فقرات البرنامج.