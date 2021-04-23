تكريم 10 من أبطال العبور و6 مبدعين فى احتفالية فنية في ساحة الهناجر

وزيرة الثقافة : معجزة انتصارات العاشر من رمضان نموذجا ملهما لشباب الوطن وحافزا لاستكمال التنمية

قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن ذكرى العاشر من رمضان كل عام تستدعى إلى الأذهان أفراح النصر العظيم الذى أعاد قيم العزة والكرامة إلى الأمة العربية، وأنه فى هذا اليوم نجح جيش مصر الباسل فى كتابة سطور من نور فى سجلات البطولات التاريخية وباتت معجزته فى سيناء نموذجا ملهما لشباب الوطن وحافزا لاستكمال التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تعد أيقونية وأبرزت وحدة صف الشعب المصرى وأكدت قيمة الالتفاف حول هدف واحد بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

وتابعت الدكتورة إيناس إيناس عبد الدايم، أنه فى ذكرى معجزة العبور يظهر دور الثقافة والفنون فى استنهاض الهمم لاستكمال الإنجاز وتحقيق التنمية من خلال بناء الإنسان وتطوير الوعى والسمو بالوجدان، وأكدت أنه بالمعرفة والإدراك ينجح أبناء الوطن فى الدفاع عن مكتسباته، وبالإبداع تغرس مشاعر الولاء فى نفوس أفراد المجتمع، واختتمت كلمتها بعاشت مصر حرة أبية وكل عام ومصر بخير وكل عام وشعبها عظيم ومنتصر.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفالية التى أقامها قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وبحضور الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وخلالها تم تكريم 10 من أبطال العبور هم لواء أ.ح طيار بهى الدين منيب السيد، لواء محمود أحمد النجدى وتسلمها عنه اللواء أحمد محمود عمر، لواء أ.ح صلاح الدين على حامد، لواء أ.ح صلاح الدين محمد عز الدين، اللواء محمد محمود بيومى، لواء عبد القادر محمود شاهین، لواء أ.ح أحمد حمدى شفيق الطوبجى، لواء أ.ح حمزة عبد الحميد فرج زهران، لواء أ.ح على حسن إمام محمد، لواء أ.ح محمد مدنى صادق إلى جانب 6 شخصيات فنية قدمت إبداعات وطنية خالدة هم اسم الموسيقار الراحل كمال الطويل وتسلمها نجله زياد، اسم الشاعر الراحل فؤاد حداد وتسلمها نجله أمين، اسم الموسيقار الكبير عمار الشريعى وتسلمتها أرملته ميرفت القفاص، النجمة نادية الجندي، المطرب الكبير محمد الحلو، أمير الغناء العربى هانى شاكر.

وقال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، إن فى انتصار العاشر من رمضان كان جنودنا صائمين ومتسلحين بالإيمان وكانت مصر كما عهدناها على مر التاريخ تحيطها عناية الله وحفظه وباستحضار هذه اللحظات التاريخية تبرز قيمة التضحية والفداء وإنكار الذات لكى نحقق عبوراً تلو الآخر ونجاحاً يصطف خلف نجاح، وتابع أن الصحوة التى تشهدها مصر حاليا تشعرنا بأننا شركاء فى الإصلاح العام وتضرب مثالاً للعالم بأسره، بأن المصريين قادرون على تخطى المحن والصعاب وتحويلها إلى إنجازات تاريخية تستحق أن تكون مثاراً للفخر والتباهى ، وتوجه بالتحية لكل مصرى شارك فى هذه الحرب العظيمة وكل جندى يسهر الآن على أمننا وأماننا وكل من يساهم بجهد فى التنمية الحالية ، كما قدم الشكر لكل مبدع شارك فى أعمال فنية وطنية تعمق من مفاهيم البذل والعطاء.

تضمنت الاحتفالية افتتاح معرضا بقاعة آدم حنين لوثائق تاريخية نادرة تتناول انتصارات العاشر من رمضان أعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد إلى جانب حفل فنى أحيته المطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وتغنت بمختارات من أهم الأعمال الوطنية الحماسية التى تفاعل معها الحضور .