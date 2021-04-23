رامز جلال عن إسلام إبراهيم: الفنان اللي اتشهر على غفلة

حل الفنان إسلام إبراهيم، ضيفًا على رامز جلال، في الحلقة الحادية عشر من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbcمصر»، مساء اليوم الجمعة.

وقدم رامز جلال الفنان إسلام إبراهيم، قائلًا: «ضيفنا انهاردة عمل برنامج واحد عمل فيه واحدة ست بقه أيقونة على النت، واسمه تصدر التيترات والأفلام والمسلسلات وعمل إعلانات».

وأضاف «الفنان القلبوظ اللي اتشهر على غفلة واللي هنعمل عليه حفلة»، متابعًا أثناء ظهور الضيف على الشاشة: «حاكم الكسكسي، وإيه الشنب دا شنب النجعاوي».

وتابع عن ملابس الفنان: «اللبس اللي جاي بيه جاكت ولا قميص ولا زونط ولا ملاية لف»، معلقًا على تبادل الضيف القبلات مع الفنان حسن العسيري «كورونا مجتلكوش».