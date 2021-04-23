أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على الانتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز كان نقطة تحول بعد الخسارة أمام الأهلي.

وقال المدرب العام في تصريحاته بعد المباراة إن الفريق نجح في استغلال أخطاء المنافس في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان هناك كفاح من لاعبي الزمالك خاصة بعد طرد محمد عبدالغني، موضحاً أن اللاعبين تحملوا المسئولية بالحفاظ على النتيجة واللعب بروح عالية.

وأضاف نبيه أن حميد أحداد قدم مردوداً جيداً وبذل مجهوداً كبيراً في لقاء اليوم وكلل مجهوده بالهدف الذي سجله، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدويراً بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

وتابع:" الزمالك عانى من غيابات في مباراة اليوم مثل شيكابالا وأوباما ومحمود علاء وحازم إمام وإمام عاشور، ولكن الفريق تخطى الغيابات في لقاء اليوم، ولاعبو الفريق يقدمون أفضل ما لديهم في الوقت الحالي خاصة من الناحية البدنية".

وكشف نبيه عن تفاصيل مشادته مع محمد طلعت موضحا أن اللاعب أخطأ بشكل كبير في حق لاعبي الزمالك أثناء استبداله موضحا أنه انفعل بسبب قيام اللاعب ببعض الإشارات غير اللائقة مشدداً على رفض تصرف اللاعب.