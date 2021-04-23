أصيب طفل بالتسمم نتيجة استنشاقه مبيدا حشريا بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.
كان بلاغ ورد لمركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول محمد.ع.أ. (3 سنوات)، مقيم طرف أسرته بقرية منشأة شومان دائرة مركز الستاموني مصابة بحالة إعياء ادعاء استنشاق مبيد حشري.
بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده، قرر بأنه حال لهو نجله بالمنزل قام بالعبث بزجاجة مبيد حشری زراعي واستنشق منه مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2393 جنح مركز الستاموني، وجار العرض على النيابة العامة.