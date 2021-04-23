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أصيب طفل بالتسمم نتيجة استنشاقه مبيدا حشريا بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

كان بلاغ ورد لمركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول محمد.ع.أ. (3 سنوات)، مقيم طرف أسرته بقرية منشأة شومان دائرة مركز الستاموني مصابة بحالة إعياء ادعاء استنشاق مبيد حشري.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده، قرر بأنه حال لهو نجله بالمنزل قام بالعبث بزجاجة مبيد حشری زراعي واستنشق منه مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2393 جنح مركز الستاموني، وجار العرض على النيابة العامة.