مقتل شرطية فرنسية في هجوم إرهابي بسكين

قتلت شرطية فرنسية في هجوم إرهابي بسكين ظهر يوم الجمعة في مركز شرطة رامبوييه في إقليم إيفلين.



وقتل المهاجم وهو تونسي الجنسية برصاص ضباط شرطة آخرين. وتتولى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق.



وأعلن المدعي العام في فرساي، أن المهاجم قُتل برصاص ضباط شرطة.



وتولت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق. وفتحت الهيئة العامة للشرطة القضائية الفرنسية "تحقيقًا لعملية اغتيال شخص يتولى سلطة عامة على صلة بمؤسسة إرهابية وجمعية إجرامية إرهابية"، عُهد بالاشتراك إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية (DCPJ)، إلى المديرية العامة للداخلية.



وقال المدعي العام جان فرانسوا ريكار على الفور إن إدارة الأمن الداخلي (DGSI) والمديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب (SDAT)، قاما بفتح تحقيق.



واضاف ان عدة عناصر إلى هذه الإحالة: "مسار الوقائع، الذي يشمل عناصر تحديد الهوية، وإدراك الوقائع، وشروط الجريمة، وشخص الضحية، وكذلك التعليقات التي أدلى بها منفذ الهجوم في ذلك الوقت.



وصرح مصدر مقرب من التحقيق ان المهاجم هتف "الله اكبر".



وأصاب المهاجم ضابطة الشرطة بطلق ناري في الحلق.



ووقع الهجوم فى حوالى الساعة الثانية وعشرون دقيقة بعد الظهر.



وبحسب عناصر التحقيق الأولى، كانت المسؤولة بالشرطة عائدة من كسر وكانت في بهو مدخل مركز الشرطة عندما أصيبت بطعنتين في الحلق. وتوفيت هذه المرأة البالغة من العمر 49 عامًا وأم لطفلين على الفور رغم تدخل رجال الإطفاء.



و كانت مسؤولة إدارية في وزارة الداخلية ، تعمل في مركز شرطة رامبوييه. لم تكن ترتدي زيا عسكريا أو مسلحة وقت الهجوم.



وبالنسبة للمهاجم، وفقًا لاذاعة "فرانس انفو" فإنه رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، غير معروف لأجهزة المخابرات. تونسي الجنسية ، وصل إلى فرنسا عام 2009.



وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن عملية للشرطة جارية في منزل المهاجم في رامبوييه.



واقتحمت ثلاث سيارات شارع قريب من منزل المهاجم. ودخل حوالي ثلاثين رجلاً مقنعين إلى الداخل، وتم احتجاز ٣ على خلفية التحقيق.



بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء بحث ثانٍ في فال دي مارن، في منزل آخر يتردد عليه منفذ الهجوم، وفقًا لمصدر مقرب من التحقيق.



بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسية جون كاستكس إن تصميمنا على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ثابت أكثر من أي وقت مضى -



وتوجه إلى موقع الحادث رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارماان لدعم موظفي الخدمة المدنية على وجه الخصوص.



من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة "في الحرب ضد الإرهاب لن نستسلم". مضيفاً "كانت ضابطة شرطة. قُتلت في مركز شرطة رامبوييه، على أرض إيفلين التي كانت تعاني من الجروح بالفعل".



بدوره، طلب وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان من رؤساء الشرطة تعزيز الأمن حول مراكز الشرطة.



كما زار الموقع رئيس منطقة إيل دو فرانس. وردت فاليري بيكريس قائلة: "أردوا ضرب رمز فرنسا وزعزعة استقرار البلاد من خلال المجيء لمهاجمة قوات الشرطة، في هذه المدينة الهادئة للغاية في ريف جنوب إيل دو فرانس"، مشددةً على أن مسار الإرهابيين يحتاج النظر اليه بجدية ".



من جانبه، قال فرانسوا برساني، سكرتير قسم وحدة الشرطة في إيفلين: "نحن في حالة حداد مرة أخرى"، معربًا عن أسفه "لأنه لا توجد حاليًا أي جهاز للشرطة أو الدرك محصنًا من هجوم من هذا النوع".