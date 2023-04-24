أوكرانيا: استمرار القتال العنيف في أفدييفكا وباخموت

شنت القوات الروسية العديد من الهجمات التي استهدفت مدينتي أفدييفكا وباخموت في شرق أوكرانيا اليوم الأحد، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.



وصدت قوات كييف في المجموع حوالي 45 هجوما، ملحقة خسائر بالعدو، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير في المساء. كما تم تسجيل عدة هجمات روسية من مارينكا.



من ناحية أخرى، سجل المسؤولون العسكريون الروس هجمات مدفعية أوكرانية متكررة على مدينة دونيتسك في منطقة دونباس. وذكرت وكالة تاس الروسية الحكومية أن المدينة الرئيسية تعرضت للقصف خمس مرات على الأقل يوم الأحد، دون أن تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل.



كما تم تسجيل هجمات مدفعية في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا في جنوب أوكرانيا. ووفقا لهيئة الأركان العامة في كييف، تعرضت 35 قرية للقصف بالمدفعية الروسية.



وظلت الخطوط الأمامية دون تغيير. وتشن روسيا حربا ضد أوكرانيا منذ شباط/فبراير من العام الماضي.