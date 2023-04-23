إيطاليا تبدأ إجلاء رعاياها ورعايا سويسرا من السودان

بدأت إيطاليا، اليوم الأحد، عملية إجلاء رعاياها من السودان، ورعايا من سويسرا وأعضاء في سفارة الكرسي الرسولي في السودان، على غرار عدد من الدول العربية الأجنبية.



يأتي ذلك في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في تصريحات نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية: "قمنا بالتواصل مع 140 إيطاليا يتواجدون في السودان، ونقوم بكل ما هو ممكن لضمان سلامتهم".



وأكد الوزير أن العملية ستجري بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإيطالية.



وأضاف "إجمالا سيهتم جنودنا بنحو 200 شخص، بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء السفارة الرسولية" في السودان.



ورفض الوزير الكشف عن عدد الجنود الإيطاليين على الأرض، وفق الشبكة نفسها.



من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الأحد، أنها نفذت عملية إجلاء ناجحة لرعايا إيطاليا من البلاد.



وقال بيان صادر عنها: "نفذت قوات الدعم السريع مساء الأحد عملية إجلاء ناجحة لرعايا دولة إيطاليا".



وأضاف البيان: "اشتملت البعثة التي تم اجلائها من منزل إقامة السفير الإيطالي وسط العاصمة الخرطوم، طاقم السفارة و41 مواطنا إيطاليا".



وأشار إلى أنه تم إجلاؤهم على متن 6 مركبات صغيرة وحافلة.



وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث أعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعوديا، و66 أجنبيا من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".



ويأتي ذلك، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.