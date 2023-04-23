إزالة 12 محاولة للبناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة في التصدي لعمليات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار أعمال الرصد لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام عيد الفطر، ومنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فوري وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكان محافظ أسيوط وجه المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى وإدارات المتابعة بالمراكز والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بإشراف حسني درويش رئيس المركز، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، بإزالة حالتين تعدِ على أرض زراعية بقرية سلام حوض الهيشة، وإزالة حالتين تعدِ بقرية بني غالب، عبارة عن حصيرة خرسانية لعمل مغسلة سيارات بجوار الحديقة العامة، وتم إزالة المخالفة بمعرفة شنودة موسى نائب رئيس المركز، وعلاء شعبان، ومحمد فرغلي رؤساء الوحدات القروية، ومسئولي الإزالات وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز.



وفي مركز القوصية، قام اللواء محمد عزت رئيس المركز بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، بحملة لرصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء، وتم خلالها إزالة 3 حالات تعدِ على أرض زراعية بحوض الشيخ نجيب القبلي زمام المركز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز، بحملة لتنفيذ إزالة لـ4 حالات تعدِ على أرض أملاك دولة بقرية الزرابي شرق المنطقة الصناعية على مساحة 570 مترا، وهي عبارة عن تشوين أسمنت وبناء أسوار بالبلوك الأبيض، وتم إزالة المخالفة بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز، ومجدي عبدالعال رئيس قرية الزرابي، ومسئولي أملاك الدولة بالمركز، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي بقرية البلايزة.





