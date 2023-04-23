الإسماعيلي يخصم 5 آلاف جنيه من جمعة ومجدي للغياب بدون إذن

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي خصم 5 آلاف جنيه من مستحقات، صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم.

وذلك بسبب تخلفهما بدون إذن عن مران اليوم الأحد، الذي يأتي في إطار الاستعدادات الجادة لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة المحدد موعده السابعة مساء 29 أبريل الحالي بإستاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي طالب الجهاز الإداري المعاون، تفعيل لائحة الجزاءات تجاه اللاعبان صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي، نظرًا للغياب بدون إذن عن أول تدريب للفريق بعد انتهاء الراحة السلبية لأبناء الفانلة الصفراء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، التي استغرقت 48 ساعة دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن محمد خليفة لاعب وسط الإسماعيلي تخلف عن المران ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات التصاعدية علية التي تبدأ بالخصم 5 آلاف جنيه، حتى يكون هناك ردع بين الجميع وبدون وجود استثناءات.