يبدأ غدا الأربعاء تدشين عمليات أشغال ومهام المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي رسميا في السعودية، حيث وصل إلى العاصمة الرياض، ظهر اليوم الثلاثاء، وفد من الصندوق لحضور حفل الافتتاح في مركز الملك عبد الله المالي "كافد".

وسيسهم المكتب الجديد بتوسيع نطاق أنشطة الصندوق في المنطقة العربية كأول مكتب إقليمي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في 20 مارس الماضي، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".