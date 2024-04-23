الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية في غزة

طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في التقارير الواردة بشأن وجود مقابر جماعية في مستشفيات بقطاع غزة، بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم ارتكابه لتلك الجريمة.

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة أمر «مرعب».

وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان على الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في هذه الوفيات وفي المناخ السائد من الإفلات من العقاب.

ومن جهته، رفض جيش الاحتلال، الثلاثاء، وجود عمليات دفن جماعي وإعدامات في مستشفيات غزة، زاعمًا أنه «استخرج جثثا في محاولة للعثور على الرهائن الذين احتجزتهم حماس في أكتوبر».

وادعى في بيانه أن «دفن عناصره جثثا فلسطينية لا أساس له من الصحة»، مشيرًا إلى أن «قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها»، وفقًا للمزاعم الواردة في البيان.

والاثنين الماضي، ذكرت السلطات الفلسطينية، أنها انتشلت عشرات الجثث من مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي، وهو المستشفى الرئيسي في خان يونس الذي غادرته القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تقارير العثور على مقبرة جماعية في قطاع غزة «مقلقة للغاية»، مشيرا إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل في جميع هذه المواقع بطريقة موثوقة ومستقلة.

وردا على سؤال بشأن اكتشاف الجثث بالقرب من المستشفى، قال دوجاريك، في مؤتمر صحفي: «نحن على دراية تامة بالموضوع»، مجددا دعوته إلى ضرورة وقف إطلاق النار «لرؤية نهاية لهذا الصراع».