السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر

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وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن وصون مقدساته.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث وضع إكليلا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم، صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

وفى سياق متصل، أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول في هذه المناسبة، ورافقهم خلال المراسم المحافظون ومديرو الأمن.