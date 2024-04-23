قتيلان و6 إصابات في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

قتلت امرأة وطفلة وأصيب 6 آخرون، اليوم، في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن غارة على منزل في بلدة حانين وأطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو - أرض، ودمرته بالكامل.

وأسفرت الغارة عن مقتل امرأة وطفلة وإصابة 6 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

في سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة حولا ومرتفعات السدانة وأطراف بلدة شبعا.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن في وقت سابق غارات بالصواريخ على بلدة عيتا وغارة على بلدة حولا، وغارة على بلدة بليدا.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.