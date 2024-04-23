سكرتير عام بني سويف يلتقي وفد منطقة الدعوة والإعلام الديني لمتابعة سير العمل بالقافلة الدعوية

التقى السكرتير العام اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، وفد منطقة الدعوة والإعلام الديني في بني سويف التابع لمجمع البحوث الإسلامية، وضم الشيخ رضا محمد عبدالحليم المدير العام ورئيس لجنة الفتوى والمصالحات لمنطقة وعظ بني سويف، والشيخ محمد سعيد يوسف الواعظ والمنسق الإعلامي للمنطقة، وأعضاء القافلة (الشيخ السيد حامد عبدالرازق، والشيخ السيد حميد السيد، والشيخ السيد محمد عوض، والشيخ علاء محمد أمين، والشيخ السيد رضا أحمد).

وناقش السكرتير العام، سير العمل في القافلة الدعوية، التي ينفذها البحوث الإسلامية خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل الجاري، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتشمل عقد ندوات ولقاءات توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد، تهدف إلى تعزيز نشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة ودعم جهود الدولةلمحاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الجهود التنموية في مختلف المحالات.

كما تشمل مناقشة عدد من القضايا المجتمعية مثل: مكانة الوالدين في الإسلام، وفضل العمل، وحقوق المرأة في الإسلام، والتسامح وأسباب المغفرة، ونبذ الشحناء وغيرها من الموضوعات.

ومن حهته، أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمسئولي الجهات الشريكة من الأجهزة التنفيذية، باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال فعاليات القافلة الدعوية، التي تسهم في دعم وتعزيز خطط المحافظة في المجالات التوعوية والمجتمعية والاجتماعية، من خلال ترسيخ مفاهيم وقيم الولاء والانتماء الوطني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.