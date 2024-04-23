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طالبان ترد على انتقاد الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:10 م

ردت حكومة طالبا،  اليوم الثلاثاء، على انتقاد لسجلها الخاص بحقوق الإنسان، مؤكدة أن التعريفات الغربية للحقوق لا تنطبق على أفغانستان.

وأدلى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بهذه التصريحات ردا على تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية انتقد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في أفغانستان.

وأكد مجاهد، خلال حديث لمحطة راديو "ار تي ايه" التي تسيطر عليها حركة طالبان الحاكمة ، التزام طالبان بتطبيق الشريعة الإسلامية التي شدد على أنها تعرف وتضمن حقوق المواطنين الأفغان بناء على رغباتهم.

وقال مجاهد إن "إمارة أفغانستان الإسلامية لديها التزام شرعي وإسلامي بإعطاء حقوق مواطنيها.. عندما تتحدث أمريكا أو دول غربية أخرى عن الحقوق، لا يجب أن تفرض الثقافة الغربية على دول أخرى. إن ما يتم تعريفها على أنها حقوق في أمريكا قد لا تكون حقوقا في أفغانستان".

وتأتي هذه التصريحات وسط توترات مستمرة بين طالبان والغرب بشأن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.


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