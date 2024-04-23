رئيس الاستخبارات الداخلية الأسترالية يحذر من تسريع الذكاء الاصطناعي لوتيرة التطرف

حذر المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بيرجيس من احتمالية أن يحسن الذكاء الاصطناعي من إمكانيات أعداء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة التجسس والمعلومات المضللة والتطرف السياسي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال بيرجيس في مقتطفات من حديث من المقرر أن يدلي به غدا الأربعاء إن الإنترنت بالفعل "هو حاضنة أقوى تطرف في العالم. ومن المحتمل أن يجعل الذكاء الاصطناعي التطرف السياسي أسهل وأسرع."

وذكر بيرجيس أن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية تعتقد أن الذكاء الاصطناعي "سيسمح بتغير كبير" في قدرات أعداء أستراليا.

وتردد تصريحات بيرجيس صدى مشاعر رئيسي مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وجهاز الأمن البريطاني عن استغلال الإرهابيين للقدرة الهائلة للتكنولوجيا. وأشارت التصريحات التي ترجع إلى أكتوبر الماضي إلى أن الذكاء الاصطناعي يجلب مستوى من التهديد لم تتم مواجهته من قبل.

وشدد بيرجيس أيضا على معضلة أنه يفتح أيضا فرصا ضخمة.