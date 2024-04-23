تحرير 13 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز والأسواق في شمال سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة تموينية مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية للمرور على المخابز الأفرنجية والمخابز السياحية.

وأكد رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تنفيذ الحملة لمتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024م الخاص بالأسعار، والأوزان الخاصة بالخبز الفينو، والسياحي.

ونوه "العبد"، بأنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم المحظور تداوله في المخابز السياحية، بالإضافة إلى تحرير محضري عدم إعلان عن الأسعار.

كما تم في حملة منفصلة من الأجهزة الرقابية بالمديرية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن، تحرير 11 محضرًا لعدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.