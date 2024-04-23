بوريل: مدن غزة دُمرت أكثر من مدن ألمانيا بالحرب العالمية الثانية

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى "دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف بوريل، في كلمة ألقاها بجلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية: "يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دمرت بالكامل"، في إشارة إلى تجاوز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 110 آلاف شهيد ومصاب، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال بوريل: "تعرضت مدن غزة لتدمير أكثر من المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى "مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة"، بحسب قوله.

وأضاف المسئول الأوروبي أنه "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".