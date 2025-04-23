الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بمستشفى الدرة للأطفال في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي – فجر الأربعاء- ألواح الطاقة الشمسية على سطح مستشفى الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة.

واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الدرة للأطفال، منوهة أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى.

وقالت إن «الاحتلال لم يكتف بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة بل يُمعن في حرمانهم الحياة»، مجددة مُطالبتها للجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال بحقها.

يذكر أن الاحتلال كرر استهداف المستشفيات والمراكز الصحفية بقصف مباشر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

ويأتي استهداف مستشفى الدرة في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 18 شهرا، ارتكبت خلاله القوات الإسرائيلية إبادة جماعية بحق سكان غزة، مما تسبب في سقوط أكثر من 51 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار واسع في البنية التحتية الصحية والتعليمية والإنسانية.