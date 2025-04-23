 المفوضية الأوروبية تفرض غرامات إجمالية قدرها 700 مليون يورو على شركتي آبل وميتا - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أبريل 2025 2:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المفوضية الأوروبية تفرض غرامات إجمالية قدرها 700 مليون يورو على شركتي آبل وميتا

بروكسل - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 1:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 1:07 م

فرضت المفوضية الأوروبية غرامات إجمالية قدرها 700 مليون يورو (7ر796 ) مليون دولار) على شركتي آبل وميتا، متهمةً إياهما بانتهاك تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسواق الرقمية.

وأمرت المفوضية شركتي آبل وميتا بدفع 500 مليون يورو، 200 مليون يورو على التوالي. ولا يزال من الممكن الطعن على الغرامتين أمام المحكمة.

ويزعم أن الشركتين انتهكتا قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي ينظم المنصات الإلكترونية الكبيرة العاملة في التكتل.

وربما يكون للعقوبات تأثير على التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة.

وترى القيادة الجمهورية في واشنطن أن الغرامات التي فرضتها بروكسل على الشركات الأمريكية الكبرى هي بمثابة شكل من أشكال الضرائب.

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