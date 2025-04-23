رئيسة صندوق النقد تحذر من ركود عالمي إذا استمرت حالة عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية

حذرت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي من تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء إنه في حين لا يتوقع الصندوق الموجود مقره حاليا في واشنطن مثل هذا الركود، فإن تأثير التهديدات بالرسوم الجمركية أدت إلى خلق مستوى من عدم اليقين "خارج المخططات"

وأضافت "إذا كان لدينا مثل هذه السحابة من عدم اليقين تقترب وتقترب، فسيكون من الصعب على مجتمع الأعمال والمستهلكين اتخاذ القرارات، وسنكون قد تسببنا في ضرر ذاتي أؤكد لكم أننا سنندم عليه".

كانت رئيسة صندوق النقد تتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم أصدر الصندوق توقعاته الاقتصادية للعالم حيث خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 8ر2% مقابل 3ر3% وفق توقعات يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت جورجيفا في المقابلة "إذا شهدنا حلاً أسرع للتوترات التجارية، فمن المحتمل أن يرفع ذلك توقعات النمو العالمي، وهو أمر رائع للمستثمرين، ورائع للمستهلكين".

وأضافت "إذا لم ننجح واستمرت حالة عدم اليقين المرتفعة، واستمرت مشكلات الرسوم الجمركية عالقة فوق رؤوسنا لوقت أطول، فسيمكننا بالفعل رؤية خفضا أكبر للنمو العالمي، ثم تزداد احتمالات خطر الركود".