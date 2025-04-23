 زلزال إسطنبول.. إدارة الطوارئ تحذر المواطنين من الدخول للمباني المتضررة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال إسطنبول.. إدارة الطوارئ تحذر المواطنين من الدخول للمباني المتضررة

الأناضول
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 12:40 م

حذرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية «آفاد» التركية، المواطنين من الدخول للمباني المتضررة من الزلزال التي ضربت مدينة إسطنبول، أو التواجد في محيطها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية، دعت الإدارة لاستخدام الرسائل النصية أو مواقع التواصل من المكالمات للتواصل مع الآخرين.

وضرب زلزال عنيف صباح اليوم الأربعاء، سواحل منطقة سيليفري بمدينة إسطنبول، بعد هزة أرضية متوسطة الشدة.

وبحسب موقع «زمان» التركي، ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة الأرضية الثانية وقعت على عمق 23 كيلومترًا، وبلغت شدتها 6.2 درجة على مقياس ريختر.

ووفق إدارة الطوارئ وقعت الهزة الأرضية الأولى على عمق 6.99 كيلومتر من سطح البحر، وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبه، أوضح مرصد قنديلي أن الهزة الأرضية الأولى بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

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