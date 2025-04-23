العثور على جثة شاب لقي مصرعة فى ظروف غامضة ببنى سويف

عثر أهالي منطقة ميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، على جثة شاب لقي مصرعه في شقتة السكنية، في ظروف غامضة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب بداخل شقتة السكنية بمنطقة ميدان مولد النبي بمدينة بنى سويف، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى «خالد ع» 47 سنة، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وفقا لتعليمات قوات الأمن، وجار استدعاء الطبيب الشرعي للكشف الطبي عليه، للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.

وأوضح أنه تم الاستدلال على الجثة من خلال انبعاث الروائح الخاصة بالجثة، من داخل الشقة السكنية التي يسكن بها بمفرده.