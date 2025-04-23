أعلن في الـ20 من فبراير الماضي عن القائمة القصيرة للبوكر العربية في دورتها الثامنة عشر لهذا العام 2025 والتي سوف يتم الإعلان عن نتيجتها النهائية يوم 24 أبريل الجاري وفقا لما أعلنته إدارة الجائزة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ضمت القائمة القصيرة هذا العام 6 أعمال أدبية تعبر عن ثقافات مختلفة كانت سوريا أحد أبرز هذه المشاركات برواية المسيح الأندلسي وبالرجوع إلى تاريخ البوكر منذ دورتها الأولى نكتشف أن الأدب السوري بالتحديد كان له حضور منتظم في جميع دورات الجائزة ما بين القوائم الطويلة والقصيرة فيما عدا الدورة السادسة عام 2013، الدورة الرابعة عشر عام 2021، وفي الأسطر التالية سوف نشير إلى هذه المشاركات.

مديح الكراهية



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الأولى 2008، للكاتب خالد خليفة في نسختها الصادرة عن دار الآداب 2006.

المترجم الخائن



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الثانية 2009، للكاتب فواز حداد في نسختها الصادرة عن دار رياض الريس 2008.

في القائمة الطويلة لنفس الدورة 2009 شارك الكاتب محمد أبو معتوق برواية القمقم والجن الصادرة عام 2008 عن دار الكوكب.

وفي الدورة الثالثة للجائزة 2010 شاركت سوريا برواية حراس الهواء للكاتبة روزا ياسين الصادرة عن دار الكوكب عام 2008، التي نافست على القائمة الطويلة فقط.

في الدورة الرابعة عام 2011 شاركت سوريا بثلاث أعمال روائية، رواية عين الشمس للكاتبة ابتسام إبراهيم تريسي الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2010 رواية حبل سري للكاتبة مها حسن الصادرة عن دار الكوكب عام 2010، ورواية جنود الله للكاتب فواز حداد الصادرة عن دار الريس عام 2010.

وفي الدورة الخامسة عام 2012 شاركت سوريا برواية سرمدة الصادرة عن دار ثقافة عام 2011 للكاتب فادي عزام الذي نافس على القائمة الطويلة فقط.

لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها السابعة 2014، للكاتب خالد خليفة في نسختها الصادرة عن دار العين 2013.

ألماس ونساء



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الثامنة عام 2015، للكاتبة لينا هويان الحسن في نسختها الصادرة عن دار الآداب 2014.

شاركت سوريا في نفس الدورة 2015، برواية الراويات الصادرة عن دار التنوير عام 2014 للكاتبة مها حسن التي نافست على القائمة الطويلة فقط.

سماء قريبة من بيتنا



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها التاسعة عام 2016، للكاتبة الأردنية السورية شهلا العجيلي في نسختها الصادرة عن منشورات ضفاف عام 2015.

شاركت سوريا في نفس الدورة 2016 برواية نزوح مريم الصادرة عن دار التنوير عام 2015 للكاتب محمود حسن الجاسم الذي نافس على القائمة الطويلة فقط.

في الدورة العاشرة عام 2017 شاركت سوريا برواية مذبحة الفلاسفة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2016 للكاتب تيسير خلف الذي نافس على القائمة الطويلة فقط.

الخائفون



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الحادية عشر 2018، للكاتبة ديمة ونوس في نسختها الصادرة عن دار الآداب 2017.

شاركت سوريا في نفس الدورة 2018، برواية بيت حدد الصادرة عن دار الآداب عام 2017 للكاتب فادي عزام الذي نافس على القائمة الطويلة فقط.

صيف مع العدو



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الثانية عشر 2019، للكاتبة الأردنية السورية شهلا العجيلي في نسختها الصادرة عن منشورات ضفاف 2018.

الحي الروسي



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الثالثة عشر 2020، للكاتب خليل الرز في نسختها الصادرة عن منشور ضفاف 2019.

شاركت سوريا في نفس الدورة 2020 من خلال القائمة الطويلة فقط بروايتين، رواية لم يصل عليهم أحد الصادرة عن دار هاشيت أنطوان 2019 أحد للكاتب خالد خليفة، ورواية ماذا عن السيدة اليهودية راحيل الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2019 للكاتب سليم بركات.

في الدورة الخامسة عشر 2022 شاركت سوريا من خلال القائمة الطويلة فقط بثلاث أعمال، رواية المئذنة البيضاء للكاتب يعرب العيسى الصادرة عن منشورات المتوسط عام 2021، رواية البحث عن عازار للكاتب نزار أغري الصادرة عن دار الكتب خان عام 2021 ورواية أين اسمي للكاتبة ديمة الشكر الصادرة عن دار الآداب عام 2021.

وفي الدورة السادسة عشر 2023 شاركت سوريا بروايتين من خلال القائمة الطويلة فقط، رواية حاكمة القلعتين للكاتبة لينا هويان الحسن، الصادرة عن دار الآداب عام 2022، ورواية اسمي زيزفون للكاتبة سوسن جميل حسن الصادرة عن منشورات الربيع عام 2022.

خاتم سليمي



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها السابعة عشر 2024، للكاتبة ريم بالي في نسختها الصادرة عن دار تنمية 2023.

المسيح الأندلسي



جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الثامنة عشر، للكاتب تيسير خلف، الصادرة عن دار المتوسط.

شاركت سوريا في نفس الدورة لهذا العام 2025 برواية الأسير الفرنسي للكاتب جان دوست الصادرة عن دار الساقي عام 2023، رواية وارثة المفاتيح للكاتبة سوسن جميل حسن الصادرة عن منشورات الربيع عام 2023، ورواية الآن بدأت حياتي للكاتب سومر شحادة الصادرة عن دار الكرمة عام 2023.