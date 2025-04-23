الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء مقتل سائحين في إطلاق نار بجامو وكشمير

أعربت باكستان، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء مقتل سائحين في حادث إطلاق نار وقع بمنطقة "أنانتناج" في جامو وكشمير الهندية.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، قوله في بيان له، اليوم الأربعاء: "نشعر بالقلق إزاء مقتل سائحين في الهجوم الذي وقع بإقليم أنانتناج في جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند".

وقدم المتحدث تعازيه لأقارب القتلى، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الهجوم في منطقة "بايساران" الواقعة ببلدة باهالجام في جامو وكشمير، أمس الثلاثاء. وتعتبر "بايساران" مرجا خلابا لا يمكن الوصول إليه إلا سيرا على الأقدام، أو بواسطة امتطاء الخيول.



