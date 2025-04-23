 جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من اليمن.. ويجري فحص نتائج محاولات الاعتراض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من اليمن.. ويجري فحص نتائج محاولات الاعتراض

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 3:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 3:52 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عن رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في بيان نشره على منصة «إكس» فجر الأربعاء: «حدد جيش الدفاع الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيلي، وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد».
وأشار جيش الاحتلال إلى «تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن، ويجري فحص التفاصيل».
واختتم جيش الاحتلال بيانه بالتحديث الأخير: «تم إجراء محاولات اعتراض، ويجري مراجعة نتائجها، في أعقاب تفعيل الإنذارات قبل قليل في حيفا وكريات آتا والجليل الغربي».


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