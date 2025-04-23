وزير الخارجية الإيراني يزور الصين لمناقشة الدعم الصيني لاتفاق مع أمريكا بشأن الخلاف النووي

يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، زيارة لبكين لمناقشة الدعم الصيني لاتفاق يتعلق بالمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي، لشبكة "إي أر إي بي" الإيرانية في بكين: "الصين بجانب روسيا، تعتبر شريكا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه، وقف بجانبنا ليس فقط في الأوقات الجيدة ولكن السيئة أيضا".

وأضاف أنه لذلك سوف يطلع الحكومة الصينية بشأن عملية المفاوضات المستمرة.

وقال عراقجي، إنه يمكن لبكين القيام بدور بناء في التوصل لختام إيجابي لهذه المفاوضات الحساسة.

ووفقا لمصادر إيرانية، من المقرر أن يسلم عراقجي رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الصيني شي جين بينج، خلال زيارته التي تستمر يوما لبكين.

ويتردد أن الرسالة تأتي أيضا في سياق المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، كما أنها تمثل في نفس الوقت ضمانة بأنه حتى أي اتفاق محتمل مع واشنطن لن يؤثر على العلاقات مع بكين.