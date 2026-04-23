ليبيا وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون الأمني في مجالات التدريب ومكافحة الجريمة

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، تعزيز التعاون الأمني في مجالات التدريب ومكافحة الجريمة مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن المسؤلين تناولا بحث آفاق التعاون الأمني بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق في عدد من الملفات، من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التأهيل والتطوير الأمني.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات، إضافة إلى دعم جهود وزارة الداخلية وتطوير الأداء الأمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون