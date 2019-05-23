الرئيس الألماني يدعو للتحلي بـ«اللباقة والعقلانية» في النقاش العام السياسي

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير للتحلي بـ"اللباقة والعقلانية" في النقاش العام السياسي في ألمانيا.

وقال شتاينماير اليوم الخميس خلال احتفالية بمناسبة الذكرى السبعين لوضع القانون الأساسي ببرلين: "مع كل الحرية وحتى في خضم النزاع يجب ضمان شيء يمكن تلخيصه في مصطلحين- اللباقة والعقلانية... فدون اللباقة والعقلانية لا ينجح أي نقاش ديمقراطي".

ودعا شتاينماير بهذه المناسبة 200 مواطن من جميع أنحاء ألمانيا في منتزه قصر بيلفيو الرئاسي وسط العاصمة برلين. وتسنى لهؤلاء المواطنين النقاش مع شتاينماير وقادة آخرين بالحكومة الألمانية، مثل رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" فولفجانج شويبله والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" دانييل جونتر وكذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله على 22 طاولة أثناء تناول الكعك واحتساء القهوة.

وأضاف شتاينماير: "ولهذا السبب نحن هنا اليوم: لأننا لا نرغب أن تنضح الكراهية والمعاداة مثل السم في نقاشنا... لأننا لا نريد أن تتلاشى التفرقة بين الحقائق والأكاذيب"، لافتا إلى أن ذلك يسري على جميع النقاشات بمختلف أنواعها سواء على الإنترنت وكذلك في الشوارع والميادين.

وناشد الرئيس الاتحادي جميع المسؤولين في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام التعامل مع مخاوف الناس واحتياجاتهم على محمل الجد والتطرق إليها كي لا يتسرب إليهم الشعور بالعجز، محذرا بقوله: "العجز هو سم الديمقراطية... يستغلها الشعبويون. إنهم يحولون مخاوف مشروعة إلى غضب أعمى".