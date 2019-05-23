عمران خان يهنئ مودي بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية الهندية

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، نظيره الهندي ناريندرا مودي بفوز حزبه "بهاراتيا جاناتا" في الانتخابات البرلمانية في الهند، حيث أظهرت مؤشرات عملية فرز الأصوات التي بدأت اليوم تحقيق حزب مودي انتصارا تاريخيا.

وكتب عمران خان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ رئيس الوزراء ناريندرا مودي بانتصار حزب وحلفائه في الانتخابات، واتطلع للعمل معه من أجل السلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا"، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية بأن مؤشرات الفرز أظهرت أن "التحالف الديمقراطي الوطني" الذي يقوده "بهاراتيا" فاز حتى الآن بـ346 مقعدا من أصل 543 مقعدا في البرلمان، ليتجاوز حد الـ272 مقعدا المطلوبة للحصول على الأغلبية البرلمانية والتي تؤهل مودي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.