هولندا تطالب بمحاكمة مقاتلي داعش في المنطقة

دعا وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إلى تشكيل "محكمة دولية خاصة" لمقاضاة مرتكبي "الجرائم الفظيعة" كمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في تصريحات له في نيويورك اليوم الخميس.

ردد بلوك، دعوات من دول مثل السويد لإنشاء آلية لمحاكمة مقاتلي داعش المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، لكنه لم يقدم وصفًا مفصلًا لكيفية عمل تلك الآلية.

وقال بلوك، إنه سيكون من الأفضل محاكمة المقاتلين في المنطقة.

وأضاف بلوك -أمام مجلس الأمن الدولي: "يجب أن لا يقر جفن للجناة في الليل لعلمهم أنه في يوم من الأيام سيتعين عليهم مواجهة العدالة"، قائلا إن هولندا تعتزم عقد اجتماع وزاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهو الحدث الدبلوماسي الرئيسي في جدول أعمال الأمم المتحدة.

وتتجادل العديد من الدول الأوروبية بشأن ما ينبغي عمله مع مقاتلي داعش من مواطني دولهم، الذين من المتوقع أن يحاولوا العودة إلى أوطانهم بعد خسارة داعش للأراضي التي كان يسيطر عليها.

وتحجم تلك الدول عن استعادة مواطنيها، بسبب المخاوف الأمنية.

واقترح الأكراد السوريون إنشاء محكمة أممية لأسراهم الأجانب في وقت سابق من هذا العام.

وارتكب تنظيم داعش الإرهابي العديد من الفظائع في سوريا والعراق، بما في ذلك القتل الجماعي للسجناء وارتكاب المذابح، وكذلك استعباد الأقلية الدينية اليزيدية.