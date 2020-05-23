تقرير: رمضان صبحي يعود لدائرة اهتمام أودينيزي الإيطالي

عاد رمضان صبحي نجم الأهلي، إلى دائرة اهتمام نادي أودينيزي الإيطالي، حسبما ذكر تقرير صحفي اليوم السبت.

ووفقا لموقع «توتو أودينيزي» فإن رمضان صبحي كان هدفًا للفريق الإيطالي صيف عام 2016، لكن في النهاية انتقل إلى ستوك سيتي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع أنه رمضان في الوقت الحالي يثير اهتمام أودينيزي، مشيرًا إلى أن الفريق الإيطالي يراقبه في الوقت الحالي لمحاولة التعاقد معه.

رمضان شارك مع ستوك سيتي في موسم واحد في البريميرليج قبل أن يهبط إلى التشامبيونتشب، ومن ثم انتقل إلى هيدرسفيلد الذي لم يشارك معه كثيرًا، الأمر الذي دفعه للعودة للأهلي على سبيل الإعارة.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي الذي عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الاحتراف الخارجي، مع الأهلي نهاية الموسم الحالي.