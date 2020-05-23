حظر إعلاني على صحيفة «جمهورييت» بعد تقرير عن مخالفات قام بها مستشار أردوغان

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن وكالة الإعلانات الصحفية التركية (BİK) ، وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن تنظيم الإعلانات الممولة من القطاع العام في وسائل الإعلام ، فرضت حظر إعلانيًا لمدة 35 يومًا على "جمهورييت" بسبب تقرير نشرته عن مخالفات في البناء قام بها مدير مكتب الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون.

وكشف التقرير، الذي نُشر في منتصف أبريل، أن عمال البلدية في إسطنبول فككوا سلسلة من التحسينات المخالفة على عقار في مضيق البوسفور في حي كوزجونسوك في إسطنبول استأجره مدير الاتصالات الرئاسية، والمسؤول أيضا عن عمليات وكالة الإعلانات الصحفية .

وأفاد التقرير بأن جيران ذلك العقار قدموا شكاوى إلى بلدية إسطنبول بسبب التحسينات التي بناها ألتون على العقار وطالبوا بإزالتها.

وتم تأجير العقار لمسئول مكتب الاتصالات الرئاسية لمدة 10 سنوات من قبل المديرية العامة للمؤسسات.