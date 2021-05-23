محافظ الفيوم: التنسيق الكامل بين القطاعات التنفيذية لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بسبب إجراءات ورقية، أمر غير مقبول لأي سبب.

وشدد على ضرورة التنسيق بين القطاعات والترابط الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، حتى يتسنى إنجاز الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام عوف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات المعنية، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ بالمشروعات التي بدأ تنفيذها من خلال المبادرة بمختلف القطاعات، وآليات التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال -إن وجدت-، مؤكدً على ضرورة التنسيق المتكامل بين مسؤولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، لإنجاز الأعمال في أسرع وقت بالكفاءة المطلوبة، وكذلك إلزام كافة الجهات التي تمول مشروعاتها مركزيًا بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية؛ لضمان حرية وسرعة المعلومات والدقة في التنفيذ.

وأشار إلى أهمية العمل في فريق واحد متكامل بعيدًا عن الجزر المنعزلة؛ لضمان تحقيق أهداف المبادرة في علاج مشكلات مزمنة عانت منها القرى لسنوات طويلة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن أعمال تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تهدف إلى النهوض بمستوى كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القرى المستهدفة بالمركزين اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.

وأكد أن كل جهود الدولة مُسخّرة لخدمة المبادرة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص من أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق بين ممثلي وزارة الصحة والمكاتب الاستشارية؛ لإعادة مراجعة المناطق المقترحة لتنفيذ المشروعات الصحية للمبادرة بالمركزين، كما وجه المحافظ، المكاتب الاستشارية، بسرعة الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لجميع المشروعات المزمع تنفيذها، منعا لتعطيل العمل، والبدء في التنفيذ خلال مرحلة إنهاء التراخيص، ووضع لوحة ارشادية بمواقع المشروعات توضح مكونات المشروع ومدة تنفيذه.

وشدد على الالتزام التام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدا أن الجميع شركاء في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى توفير حياة متكاملة لأهالينا في أماكنهم.

وأشار الأنصاري، إلى أنه سيتم اختيار قريتين بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق؛ كنموذج استرشادي لأعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تكثيف وسرعة تنفيذ الأعمال بهما حتى يكونا باكورة لأعمال المبادرة بالمركزين.