محافظ الفيوم: التنسيق الكامل بين القطاعات التنفيذية لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بسبب إجراءات ورقية، أمر غير مقبول لأي سبب.
وشدد على ضرورة التنسيق بين القطاعات والترابط الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، حتى يتسنى إنجاز الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام عوف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات المعنية، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ بالمشروعات التي بدأ تنفيذها من خلال المبادرة بمختلف القطاعات، وآليات التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال -إن وجدت-، مؤكدً على ضرورة التنسيق المتكامل بين مسؤولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، لإنجاز الأعمال في أسرع وقت بالكفاءة المطلوبة، وكذلك إلزام كافة الجهات التي تمول مشروعاتها مركزيًا بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية؛ لضمان حرية وسرعة المعلومات والدقة في التنفيذ.
وأشار إلى أهمية العمل في فريق واحد متكامل بعيدًا عن الجزر المنعزلة؛ لضمان تحقيق أهداف المبادرة في علاج مشكلات مزمنة عانت منها القرى لسنوات طويلة.
وأوضح محافظ الفيوم، أن أعمال تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تهدف إلى النهوض بمستوى كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القرى المستهدفة بالمركزين اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.
وأكد أن كل جهود الدولة مُسخّرة لخدمة المبادرة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص من أبناء المحافظة.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق بين ممثلي وزارة الصحة والمكاتب الاستشارية؛ لإعادة مراجعة المناطق المقترحة لتنفيذ المشروعات الصحية للمبادرة بالمركزين، كما وجه المحافظ، المكاتب الاستشارية، بسرعة الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لجميع المشروعات المزمع تنفيذها، منعا لتعطيل العمل، والبدء في التنفيذ خلال مرحلة إنهاء التراخيص، ووضع لوحة ارشادية بمواقع المشروعات توضح مكونات المشروع ومدة تنفيذه.
وشدد على الالتزام التام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدا أن الجميع شركاء في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى توفير حياة متكاملة لأهالينا في أماكنهم.
وأشار الأنصاري، إلى أنه سيتم اختيار قريتين بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق؛ كنموذج استرشادي لأعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تكثيف وسرعة تنفيذ الأعمال بهما حتى يكونا باكورة لأعمال المبادرة بالمركزين.