وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالمساعدات والتسهيلات المصرية لقطاع غزة

أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، بالمساعدات المصرية التي وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مثمنة دور مصر في استقبال مستشفياتها للعديد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت وزيرة الصحة، في مقابلة خاصة مع التلفزيون الفلسطيني، إن السلطات المصرية قدمت كل التسهيلات لعبور المساعدات المصرية والأردنية والمغربية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وعن جائحة كورونا، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا أخذ في الارتفاع في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع.

ودعت المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود مراكز في قطاع غزة للتطعيم باللقاح سواء كان استرازينيكا أو سبوتنيك في أو سينوفارم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل وفلسطين.. قائلا "أعبر عن امتناني للرئيس المصري الذي لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".