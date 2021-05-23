إيران تسجل 216 وفاة و8631 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 216 حالة وفاة و 8631 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 832 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 78597 .

وذكرت أن 4855 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 333 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).