طارق مؤمن يفوز على مازن هشام في دور الستة عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

فاز طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا على مواطنه مازن هشام بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في دور الستة عشر من ببكطولة الجونة الدولية للاسكواش.

بهذه النتيجة تأهل طارق مؤمن إلى الدور ربع النهائي من البطولة التي تقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، حيث يلتقي المصنف الثاني عالميا مع الفرنسي جورجيه مارشيه.

استغرقت مباراة طارق مؤمن مع مازن هشام 43 دقيقة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12-10، والثاني بنتيجة 11-8، أما الثالث فانتهى 11-4.

ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية.

حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صذارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.