كشف تقرير فلسطيني، اليوم الاثنين، عن حصيلة الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون على مدار شهر أبريل الماضي بحق الفلسطينيين وأراضيهم.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1693 اعتداء، خلال أبريل الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته.

وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري، الذي يحمل عنوان: "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1352 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 341 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ292 اعتداء، ورام الله بـ 269 اعتداء، ونابلس بـ 254 اعتداء.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

اعتداءات رام الله والخليل ونابلس والقدس

ووفقا للتقرير، تركزت اعتداءات المستوطنين في محافظات رام الله بواقع 65 اعتداء، والخليل بـ 59 اعتداء، ونابلس بـ40 اعتداء، والقدس بـ30 اعتداء.

كما نفذ المستوطنون 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، والتي طالت مساحات شاسعة من الأراضي، كما تسببت الاعتداءات باقتلاع 1168 من أشجار الزيتون، ففي محافظات رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300 شجرة، وسلفيت بـ298 شجرة.

بؤر استيطانية جديدة

وأشار التقرير إلى محاولة المستوطنين حاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع أبريل الماضي، والتي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة ثلاث بؤر استيطانية على أراضي محافظة رام الله، وبؤرتين في محافظة سلفيت وأخرى في أريحا والخليل وطوباس ونابلس.

الاستيلاء على 54 دونما فلسطينيا

ووفقا للتقرير الذي نقلته وكالة "معا"، استولت سلطات الاحتلال في أبريل الماضي على ما مجموعه 54 دونما من أراضي الفلسطينيين، من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة منطقة عازلة حول مستعمرة إفراتا على أراضي محافظة بيت لحم بواقع 45 دونماً، ومنطقة عازلة أخرى حول مستعمرة نيكوديم بواقع 3 دونمات والأمر الأخير استهدف أراضي قرية سلواد في محافظة رام الله بهدف شق طريق استعماري يصل بين معسكر تل العاصور إلى الشارع الرئيسي بين بلدتي سلواد ودير جرير.

كما نفذت سلطات الاحتلال خلال أبريل الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة والقدس.

علاوة على ذلك، وزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 16 إخطار، ورام الله بـ 14 إخطارا، والقدس بـ 12 إخطار.

الاستيطان في الضفة

ودرست الجهات التخطيطية لدى الاحتلال في أبريل 21 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية و6 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية القدس، كما صادقت على 10 مخططاً هيكليا، في حين أودعت 17 مخططاً هيكلياً أخرى، واستهدفت مخططات شهر أبريل ما مجموعه 3030 دونما من أراضي المواطنين.

ووفقا للتقرير، أشارت الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية إلى اعتزام الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستعمرة نوكديم المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى عرب التعامرة جنوب شرق قلعة هيرودس في محافظة بيت لحم، وذلك من خلال المصادقة على مخطط هيكلي يهدف لإنشاء حي جديد يعود للمستوطنة لأغراض بناء 290 وحدة استعمارية جديد على مساحة 239 دونما.



